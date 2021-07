Francia: in fiamme 250 ettari nei pressi Narbonne, impegnati oltre 500 vigili del fuoco

03 luglio 2021 a

Parigi, 3 lug. (Adnkronos) - Un incendio di grandi dimensioni a Narbonne, nella regione dell'Occitania, in Francia. Le fiamme hanno già bruciato oltre 250 ettari. Attualmente al lavoro ci sono circa 500 vigili del fuoco.

"Cinquecento vigili del fuoco sono attualmente mobilitati per far fronte alle fiamme. Undici aerei e elicotteri sono impegnati. Sostegno ai nostri soldati del fuoco, alla protezione civile e agli abitanti", scrive in un tweet il ministro dell'Interno francese, Gerard Darmanin.