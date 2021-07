04 luglio 2021 a

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - La notte scorsa poco dopo la mezzanotte un 17enne è stato pestato dal branco in piazzale Luigi Cadorna, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato aggredito da più persone, che probabilmente hanno usato anche delle catene per ferirlo: il ragazzo, ricoverato al Fatebenefratelli in codice giallo, ha riportato contusioni cranio-facciali e ferite al volto. Indaga la polizia.