Ungheria: Malan, 'governo spieghi condanna a Orban e non a Paesi a favore utero in affitto (2)

(Adnkronos) - Malan a questo proposito sottolinea che "il diritto-dovere dei genitori di educare i figli è incluso nella Costituzione italiana" e "la Dichiarazione universale dei diritti umani all'articolo 26, comma 3, prevede che 'i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli'".

Inoltre, sostiene ancora l'esponente azzurro, "la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma all'articolo 2 che 'ogni persona ha il diritto di andare a scuola. Questo diritto è fondamentale per l'esercizio degli altri diritti umani, e per la libertà e l'indipendenza di ogni persona. Lo Stato ha il dovere di rispettare il diritto dei genitori di provvedere questa educazione e l'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche'".

Al premier italiano Malan chiede perciò "se e come nel determinare la posizione dell'Italia sia stato considerato il punto di vista dell'Ungheria sulla legge approvata dal suo Parlamento; in quale conto siano state tenute le prerogative dei genitori nell'educazione dei figli; perché non si sia seguito il comportamento dei dieci Paesi che non hanno firmato la lettera, anche per raccogliere preventivamente il parere delle Camere".