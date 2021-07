Omofobia: Crippa (M5S), 'da Iv favore alle destre sulla pelle delle persone'

04 luglio 2021 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Il tentativo di Italia viva di affossare il ddl Zan è solo un favore alle destre sulla pelle delle persone”. Lo afferma il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa.

“Approvare il ddl Zan –aggiunge- è un segno di civiltà, significa rispetto per tutte quelle persone che, quotidianamente, vivono sulla loro pelle violenze e discriminazioni. Risultano davvero incomprensibili le posizioni di Italia viva, in ballo ci sono diritti civili, uguali per tutte e tutti. Per questo bisogna arrivare quanto prima al voto in Aula”.