Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Vogliamo combattere veramente le discriminazioni? Partiamo dall'annullare ogni forma di accordo commerciale con i Paesi in cui l'omosessualità è reato. Porterò questa proposta in Parlamento: vediamo come voteranno i partiti che ci fanno la morale dalla mattina alla sera". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.