Giustizia: Lega, 'in Lombardia raccolte finora 25mila firme'

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Oltre 25 mila firme sono state raccolte finora in Lombardia per i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega. "Grazie agli oltre venticinque mila cittadini lombardi che tra ieri e oggi si sono presentati ai nostri gazebo per sostenere con la loro firma i quesiti referendari che abbiamo depositato per riformare il nostro sistema giustizia", sottolinea Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. Il ringraziamento va anche a militanti e sostenitori che "hanno lavorato in questo fine settimana per allestire i gazebo nelle piazze lombarde e grazie a tutti gli eletti della Lega, dai parlamentari ai consiglieri comunali, che hanno presenziato ai banchetti per certificare le firme".