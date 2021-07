04 luglio 2021 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Le 100mila firme raccolte in un solo (caldo) weekend per i referendum dimostrano che gli italiani vogliono una riforma profonda della giustizia e, in ultima istanza, un Paese più moderno, amico di chi investe e vuole fare impresa e non ostile. Andiamo avanti!". Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, in un tweet.