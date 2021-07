04 luglio 2021 a

Roma, 4 lug- (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti del Movimento 5 stelle, non ci sarebbe nessun timing in merito al lavoro sullo statuto che dovranno portare avanti i sette componenti del comitato. Ma, ovviamente, precisano le stesse fonti, "bisognerà lavorare in maniera spedita".