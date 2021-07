Mafia: arresti Partinico, in manette anche un agente di Polizia penitenziaria 'talpa' dei boss**

05 luglio 2021 a

Palermo, 5 lug. (Adnkronos) - C'è anche un agente di Polizia penitenziaria tra i destinatari delle 85 misure cautelari nel blitz "Gordio" dei carabinieri e della Dia di Palermo che hanno colpito il mandamento mafioso di Partinico. L'uomo, in servizio presso il carcere Pagliarelli di Palermo, è accusato di corruzione aggravata ed è ai domiciliari. Avrebbe favorito le comunicazioni all'esterno di Francesco Nania, tratto in arresto per associazione mafiosa nel febbraio 2018, perché individuato quale referente della famiglia di Partinico.