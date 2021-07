05 luglio 2021 a

a

a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Nel 2021 la Camera costerà 963.776.517 euro, quasi cinque milioni e mezzo in più rispetto al 2020 con una variazione dello 0.7%. Lo mette nero su bianco il bilancio 2021 in approvazione a Montecitorio, oggi presentato alla stampa. La Camera, come emerge dai dati, restituisce inoltre 35 milioni, per un totale di 500 milioni di restituzioni alle casse dello Stato dal 2013.