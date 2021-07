Beni culturali: Carabinieri Tpc restituiscono alla Germania sei vasi di cristallo rubati nel 2000

05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Oggi, presso l'Ambasciata tedesca a Roma, il generale di Brigata Roberto Riccardi, comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), ha riconsegnato nelle mani dell'Ambasciatore Viktor Elbling, sei vasi realizzati in pregiato cristallo, rubati al Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich, a Düsseldorf (Germania) l'8 febbraio 2000, recuperati dai militari del Nucleo Tpc di Torino al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti.

L'indagine, iniziata nel luglio 2020, a seguito di un'attivazione delle autorità tedesche, è stata svolta in stretta sinergia operativa con gli agenti della polizia di Düsseldorf, consentendo di localizzare e identificare i responsabili dell'estorsione tra il Piemonte e la Liguria. I militari del Nucleo TPC di Torino hanno messo in campo una strategia mirata a individuare e monitorare il responsabile e la sua complice. La richiesta estorsiva, condotta per il museo tedesco da un esperto di settore, ha portato alla pianificazione di un incontro in una cornice di sicurezza, in cui i Carabinieri hanno potuto arrestare i due responsabili e recuperare la preziosa refurtiva.

I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di ricostruire le responsabilità dei soggetti coinvolti, così da consentire il riconoscimento definitivo dei beni e la loro corretta ricollocazione. La cerimonia di oggi dimostra come la restituzione alle collettività dei beni culturali sottratti alla pubblica fruizione garantisca la piena ricostruzione dei percorsi storici, culturali e sociali condivisi, costituendo un'ulteriore prova della straordinaria collaborazione consolidatasi, nel corso degli anni, tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la Polizia federale tedesca.