Covid: Messina, 'rendere ripresa solida e sostenibile per prossimi 10 anni'

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "La vera sfida per tutti noi è rendere solida, inclusiva e sostenibile questa ripresa almeno per i prossimi dieci anni". Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo e presidente della Task Force Finance & Infrastructure del B20, intervenendo al B20-G20 Dialogue on Finance & Infrastructure 'Accelerating sustainable and inclusive growth'. "Crediamo che la vera discontinuità per i prossimi anni sia di individuare soluzioni di investimento e finanziamento in grado di mobilitare fondi pubblici e risparmi privati, lavorando in sinergia per creare un impatto reale", ha continuato.

"La pandemia ha rafforzato la rilevanza di una transizione Esg", ambientale, sociale e di governance, "e ha avviato tendenze di deglobalizzazione, più regionali e più virtuali, accelerando così l'importanza di un rimodellamento tecnologico e di investire in infrastrutture materiali e immateriali", ha sottolineato Messina.