Premi: a Laura Forti, Giulio Mozzi e Alessio Torino il Mondello per la sezione Opera Italiana (3)

(Adnkronos) - Il Premio Mondello è promosso dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro, la Fondazione Andrea Biondo e d'intesa con la Fondazione Premio Mondello. “La 47esima edizione del Premio Mondello porta la cifra della ripresa morale, vorrei dire, prima che civile ed economica: la scrittura ci ha spesso accompagnato in questi lunghi mesi, quasi anni – ha dichiarato il presidente della Giuria, Giovanni Puglisi – nelle forme più diverse (romanzi, shorts stories, poesie, visual writing e altre forme di scrittura 'aperta'), dando alla solitudine dei più il senso della comunità virtuale, legata saldamente da vincoli di cultura e di speranza".

"Oggi il Mondello – ha aggiunto Puglisi – riprende, insieme al Salone del Libro di Torino, il suo cammino 'storico' con gradualità e determinazione, aprendo orgogliosamente la sua porta virtuale sul mondo dei lettori “forti” e degli studenti, anche se, per quest'ultimi, in forma sperimentale. Il Comitato di selezione ha fatto un lavoro eccezionale, scegliendo proposte nuove e coinvolgenti. La proposta per i lettori del Premio per la critica è particolarmente significativa proprio nell'anno della diatriba sui valori e sulla fortuna dell'unione europea, ricercando le radici linguistiche plurali di questo nostro 'vecchio' Continente".

“Quella con il Premio Mondello è una collaborazione estremamente preziosa per il Salone Internazionale del Libro – ha commentato il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia - per l'autorevolezza e la vitalità che lo contraddistingue, per la sua capacità di intercettare le tendenze più interessanti della letteratura italiana e di chiamare a sé i grandi maestri della letteratura internazionale. Essere ancora insieme, dopo un periodo così difficile, è per noi un grande motivo di orgoglio e di soddisfazione”.