Roma, 5 lug (Adnkronos) - "In vista del voto una parte dei senatori, senza dirlo, con l'ipocrisia di giocare con il voto segreto, si prepara ad affossare le legge, questa è la verità. E non sono i senatori di Iv, ci sono divisioni molto profonde nel M5s e Pd, lo sanno tutti". Lo ha detto Matteo Renzi in un video sui social parlando del Ddl Zan.