Covid oggi Puglia, 15 contagi: bollettino 5 luglio

Bari, 5 lug. (Adnkronos) - Sono 15 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. In lenta ascesa il numero dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi flettono leggermente. Lenta anche la diminuzione dei ricoverati.

I nuovi casi sono stati individuati su 3.782 tamponi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 1 caso di provincia di residenza non nota. Un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Sono 244.260 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.192 (+68). I casi attualmente positivi sono 2.607 mentre ieri erano 2.660 (-53). I ricoverati sono 117 mentre ieri erano 118 (-1).