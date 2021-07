Covid oggi Italia, bollettino Protezione civile e regioni: contagi 5 luglio

05 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 5 luglio 2021, con i dati di Protezione Civile e regioni su contagi, ricoveri e morti causati dalla pandemia di coronavirus: da Lombardia a Lazio, da Campania a Sicilia, da Piemonte a Puglia. Numeri sui vaccini e news sulla variante Delta regione per regione, ultime notizie da Roma, Milano, Napoli. I dati delle regioni:

Sono 15 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. In lenta ascesa il numero dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi flettono leggermente. Lenta anche la diminuzione dei ricoverati.

I nuovi casi sono stati individuati su 3.782 tamponi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 1 caso di provincia di residenza non nota. Un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Sono 244.260 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.192 (+68). I casi attualmente positivi sono 2.607 mentre ieri erano 2.660 (-53). I ricoverati sono 117 mentre ieri erano 118 (-1).

Sono 7 (di età compresa tra 16 e 70 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza a 74.956. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71569 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 875 (-36 rispetto a ieri). Soni 23 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 851 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1108 tamponi molecolari (1200474 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 372 test antigenici (520233). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.47 per cento. Del totale dei casi positivi, 19068 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (invariato rispetto a ieri), 19488 in provincia di Chieti (+1), 18187 in provincia di Pescara (+1), 17507 in provincia di Teramo (+5), 586 fuori regione (+1) e 120 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono 11 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 5 luglio, in Calabria, su 719 tamponi effettuati. Zero i morti (per un totale di 1.230 decessi) e +281 i guariti. Lo riferisce il bollettino sull'emergenza coronavirus diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione che registra inoltre -270 attualmente positivi, -274 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6).

Sono 41 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 5 luglio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 41 su 4.324 test di cui 3.222 tamponi molecolari e 1.102 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (2,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani in un post su Facebook nel quale fa anche il punto sui vaccini nella regione.

"Oltre un terzo dei toscani ha completato il ciclo vaccinale e più del 65% delle persone ha già ricevuto la prima dose, forza!", è il messaggio di Giani.

Sono 4 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 5 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 755 tamponi: 341 nel percorso nuove diagnosi (di cui 114 screening con percorso Antigenico) e 414 nel percorso guariti (l'indice di positività è di 1,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 1 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino e 2 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (un caso rilevati) e contatti stretti di positivi (3 casi rilevati). Nel percorso Screening sono stati processati 114 test antigenici, non sono stati registrati casi positivi.

Tre nuovi contagi da Covid e nessun decesso in Valle d'Aosta oggi, 5 luglio. Lo sottolinea il bollettino della Regione. Il totale complessivo di pazienti colpiti da coronavirus da inizio epidemia sale così a 11.696. I positivi attuali sono 32 uno ricoverato in ospedale e 31 isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Cinque i nuovi guariti che portano il totale complessivo a 11.191. I casi complessivamente testardi ad oggi sono 67.101. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza in Valle d'Aosta sono 473.