Lombardia: Regione propone istituzione di zone logistiche semplificate (2)

05 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - In particolare, secondo la proposta della giunta regionale, l'istituzione di Zls consentirà, ad esempio, di applicare in tali zone la riduzione di un terzo dei termini procedimentali, ad esempio in materia di Via e Vas, e la riduzione a metà dei termini previsti per la conferenza dei servizi decisoria, la possibilità, per le imprese che effettuano investimenti all'interno della Zls, di utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali (sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato), la possibilità, valida solo per le Zls comprendenti un aeroporto, di istituire zone franche doganali che consentano di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'Iva e la facoltà di individuare, con protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.

Le nuove Zls dal punto di vista procedurale, dovranno essere istituite con Dpcm, sulla base di una proposta presentata dalla Regione corredata da uno specifico piano di sviluppo.