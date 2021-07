Lombardia: Regione propone istituzione di zone logistiche semplificate

05 luglio 2021 a

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, in base a una delibera presentata oggi dal presidente Attilio Fontana, chiede al Consiglio regionale di approvare una proposta di legge da inviare al Parlamento mirata a superare gli attuali limiti previsti dalla normativa statale al fine di consentire così l'istituzione di Zone logistiche semplificate, oltre che nelle aree portuali, anche nelle aree confinanti con Paesi extra-Ue, nelle aree interne (con particolare riguardo alle aree montane), nelle aree in cui è presente un'infrastruttura aeroportuale e nelle aree destinate alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione.

"Un'iniziativa forte - spiega il presidente Fontana - per sostenere il rilancio dell'attrattività dei suoi territori. Le nuove Zone Logistiche Semplificate potranno così beneficiare di importanti misure di semplificazione amministrativa e burocratica e di incentivi fiscali, in analogia a quanto già previsto a favore delle Zone Economiche Speciali nelle regioni del Mezzogiorno, finalizzate ad attrarre investimenti, favorire lo sviluppo produttivo e l'occupazione in un'ottica di sostenibilità".

"In questo modo - aggiunge Fontana - vogliamo sostenere il tessuto imprenditoriale locale (specie le PMI), promuovere un'innovazione che dissemini i suoi effetti in modo capillare sui territori, contrastare la delocalizzazione e lo spopolamento delle aree interne o montane".