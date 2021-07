Omofobia, Binetti (Udc): 'Emendamenti Iv necessari ma non sufficienti

05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "La mancata approvazione di modifiche al ddl Zan è un rischio concreto, grave e pesante oltre che per il Ddl anche per il Governo, in quanto paleserebbe una spaccatura profonda all'interno di un esecutivo che sarebbe di larghe intese in teoria, ma non di fatto". Ne parla con l'Adnkronos Paola Binetti, senatrice Udc che afferma: "Noi riteniamo che per continuare il muro contro muro, Pd, Leu e M5s abbiano messo in atto una politica suicidaria".

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti da Italia viva, la Binetti ritiene che "ridanno senz'altro fiato al dibattito, ma pur essendo richieste necessarie, per noi non sono sufficienti. Ci saranno dunque, nel momento di apertura ad emendamenti migliorativi, anche le nostre proposte".

Grave infine che l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina "non si sia mai accolta dell'esistenza di ideologia gender nelle scuole. E' una semplice conferma della sua inadeguatezza - conclude la senatrice Udc - a svolgere uno dei ruoli più importanti del governo. L'ideologia gender con quello che suppone era già totalmente contenuta nel comma 16 articolo 1 della legge Fedeli sulla buona scuola". (di Roberta Lanzara)