Lombardia: da Regione 16 mln per edilizia scolastica (2)

05 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi ammonta a 16 milioni di euro. In particolare, previsti 5,52 milioni di euro per gli interventi con contributo di importo inferiore a 500mila euro, altri 10,5 milioni sono destinati agli interventi con contributo di importo superiore a 500mila. "Gli interventi vanno dalla riqualificazione di palestre scolastiche al restauro delle facciate esterne, dalla realizzazione di nuovi parcheggi alla messa in sicurezza di alcune aree delle scuole. Una serie di lavori - ha proseguito Fabrizio Sala - necessari per migliorare le strutture dove studenti e docenti possano lavorare al meglio, all'insegna della sicurezza e della fruibilità dei ragazzi e del personale scolastico".