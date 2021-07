Sanità: Moratti, 'in Lombardia ospedali di grande eccellenza'

05 luglio 2021 a

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Le visite di oggi, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, confermano la grande attenzione che, a ogni livello istituzionale, partendo proprio da Regione Lombardia, viene posta verso il territorio e le sue preziose strutture". Lo ha detto la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, a margine della visita agli ospedali 'San Leopoldo Mandic' di Merate e 'Manzoni' di Lecco. "Insieme - aggiunge la vicepresidente - abbiamo potuto apprezzare alcune grandi eccellenze della Lombardia, come il Dipartimento della Fragilità (Difra) e la rete locale delle cure palliative, importanti punti di riferimento del sistema sanitario lombardo".

In particolare, ha aggiunto, "a Merate negli ultimi anni sono stati investiti 24 milioni di euro e sono stati conclusi interventi per altri 28. Solo nel 2021 abbiamo investito di apparecchiature di alta tecnologia come la colonna laparoscopica che esiste sono il 2 altri ospedali e un angiografo di ultimissima generazione. Vogliamo continuare a investire su questo ospedale".

"Ancora una volta - prosegue la vicepresidente Moratti - abbiamo toccato con mano l'ottimo lavoro e la professionalità che vengono messe in campo ogni giorno. Penso, ad esempio, alla radiologia e all'ecofast domiciliare. E, ancora, all'infermiere di famiglia e di comunità, alla centrale operativa dell'Assistenza domiciliare integrata, alle degenze di transizione subacute, all'ortogeriatria, alla centrale della rete locale delle cure palliative oltre che a tutto quello che viene fatto per continuità delle cure e le dimissioni protette".