Centrodestra: Biancofiore, 'orgoglio Brugnaro e Toti, ora più solare per 'Coraggio Italia''

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Non ci può essere miglior esordio per un nuovo movimento politico che quello di vederne ai vertici della classifiche di gradimento dei cittadini, i propri fondatori. Siamo orgogliosi che nelle vesti di amministratori delle loro città e regioni, Brugnaro e Toti , siano percepiti come titolari della forza della competenza. Parafrasando al contrario una nota frase di Churchill, sia può dire che è l'ora più solare per il debutto di Coraggio Italia, che esporterà le capacità e la popolarità di Brugnaro, Toti e dei coraggiosi che li hanno seguiti". Così Michaela Biancofiore, parlamentare di Coraggio Italia e membro della dirigenza nazionale.

"Domani probabilmente sarà varato finalmente lo Statuto del movimento e per ultimo, ma perché più importante, verrà lanciato il manifesto programmatico originale e coinvolgente ispiratoci dal popolo dei territori e dalla categorie. Coraggio Italia parte col vento in poppa con la volontà di approdare in ogni comune d'Italia con l'obiettivo di governarla come Venezia e la Liguria, cioè con la soddisfazione degli italiani di cui hanno pieno diritto", conclude.