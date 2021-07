05 luglio 2021 a

a

a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Siamo ancora in una situazione in cui stiamo uscendo dall'emergenza, non è ancora finita, sosteniamo la prudenza del governo, del presidente Draghi, del ministro Speranza". Lo ha detto Enrico Letta in un passaggio del suo intervento ad un evento del Pd Lombardia.