Monza: Assolombarda, faremo il possibile per soluzione condivisa su Gianetti

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Preso atto della procedura di licenziamento collettivo della Gianetti Fad Wheels solo a valle di un'apertura della stessa, in totale autonomia, da parte dell'azienda, Assolombarda precisa che farà tutto il possibile, nei tavoli di confronto preposti, per cercare una soluzione condivisa nel rispetto di tutte le parti coinvolte e avendo ben presente l'impegno sottoscritto, lo scorso 29 giugno, con la firma dell'avviso comune con il governo e i sindacati". Lo comunica Assolombarda, dopo che l'azienda di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha annunciato la chiusura dello stabilimento aprendo una procedura di licenziamento collettivo per 152 persone.