Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Conte è una cosa un pò diversa dal M5s, quello tradizionale ha portato via voti al Pd, il caso di Conte è diverso. Ma d'altronde, io e Conte non siamo diversi nel modo di porsi, so che gli elettori hanno bisogno di opzioni diverse, ma alla fine conta quello che faremo". Lo ha detto Enrico Letta a In onda su La7.