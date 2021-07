E se nessun piacere fosse impossibile..? Magnum celebra la Giornata Internazionale del Bacio portando in vita il bacio di Dante & Beatrice

06 luglio 2021 a

Roma, 6 luglio 2021 – “…e se nessun piacere fosse impossibile?”, questa la domanda a cui Magnum risponde in occasione della Giornata Internazionale del Bacio. Una data che quest'anno più che mai rappresenta un momento di ritorno ad uno dei piaceri più dolci della vita- il bacio- in ogni sua forma, tra amici, familiari o amanti.

Baci indimenticabili, intramontabili e appassionati. Ma per ogni bacio dato e vissuto, ce ne sono altri impossibili, desiderati e mai dati, sognati e mai realizzati.

Magnum ha voluto portare in vita proprio uno di questi baci impossibili, quello tra Dante e la sua amata Beatrice. A conclusione della campagna MagnumXDante che celebra il 700 anniversario della morte del Sommo Poeta, l'iconico brand ha svelato un'opera pittorica unica a firma dell'artista Roberto Ferri.

Il tondo, Il Bacio di Dante e Beatrice, è stato ispirato dal desiderio di realizzare un piacere inaspettato e quasi inimmaginabile. Magnum con quest'opera rende possibile l'impossibile mettendo in scena il bacio mai dato fra il Sommo Poeta e Beatrice. Un'opera di grande impeto drammatico che porta sulla tela i temi del sogno appagato e dell'immortalità dell'amore. In primo piano i due amanti sono persi in un abbraccio denso di carica erotica e spirituale allo stesso tempo, in un intreccio di braccia che forma il simbolo dell'infinito: metafora dell'amore assoluto che trascende i confini del tempo e dello spazio. Nell'opera il bianco della purezza di Beatrice e il rosso della passione di Dante si fondono. Dante cinge con il braccio scoperto il volto di Beatrice accompagnando le labbra a incontrarsi in quel bacio tanto atteso e massima espressione di quell'”amor che move il sole e l'altre stelle”. Un amore perfetto e nobile come il cerchio al cui interno sono inscritte le figure dei due protagonisti. Nel “Bacio” di Ferri la potente drammaticità del chiaroscuro caravaggesco incontra la plasticità estetica del movimento di “Amore e Psiche” di Antonio Canova e la narrazione struggente del famoso “Bacio” di Hayez. Tre riferimenti che specchiano altrettante dimensioni del piacere amoroso e che, in questa opera, si fondono in un insieme, quello dell'assolutezza dell'amore esasperato dall'attesa, che esplode oltre ogni dimensione, ragione e confine.

Ad accompagnare la “rivelazione” del Bacio, un vero e proprio film, emozionante e suggestivo che mette in scena i movimenti, le ispirazioni e gli impulsi creativi che hanno portato alla realizzazione dell'opera. Nelle immagini, infatti, l'intensità della tensione di quell'amore così totale e indifferente a ogni confine del possibile dialoga con l'artista che raccoglie l'urgenza dei due amanti di realizzare il loro desiderio d'amore. Che soltanto nella “corporeità” del dipinto può trovare appagamento. Il film è visibile

A 700 anni dalla morte del sommo poeta, la Divina Commedia rimane la più alta espressione d'arte letteraria italiana ed è per questo che Magnum ha voluto celebrarlo con le sue 3 nuove limited edition ispirate alle tre cantiche (Magnum Inferno, Purgatorio e Paradiso). L'intrigante opera del Bacio rappresenta il culmine di quel piacere che Magnum persegue con la sua campagna MagnumXDante.

Il Bacio di Dante e Beatrice sarà esposto a Palazzo Firenze a Roma e visitabile fino al 11 Luglio 2021 alle ore 13. Ma non solo: l'opera sarà fruibile da un più ampio pubblico attraverso una digital exhibition direttamente sul sito Ilbaciodidante.com.

La stagione del piacere è iniziata e Magnum continua ad esserne il protagonista indiscusso.

Nato nel 1989, Magnum è stato il primo gelato confezionato a proporre un'offerta premium per adulti. Oggi Magnum è uno dei brand di gelati leader a livello mondiale e il più grande marchio di gelati Unilever, con oltre 1 miliardo di pezzi venduti ogni anno in tutto il mondo.