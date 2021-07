Milano: rapporto, 'nuove imprese a livelli pre-covid, aumentano gli inattivi'

06 luglio 2021 a

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Dopo un anno difficile, il sistema delle imprese nell'area di Milano trasmette i primi segnali di fiducia, facendo registrare un recupero significativo nel primo semestre del 2021: al 30 giugno 2021 sono 16.994 le nuove imprese iscritte a Milano Monza Brianza Lodi (+37,4% rispetto allo stesso periodo 2020), vicine ai livelli pre-Covid del primo semestre 2019. Il saldo fra le imprese iscritte e cessate – in attivo di 5.050 imprese - supera quello dell'intero 2020 (+4.404 imprese). Complessivamente nel territorio di Milano Monza Brianza Lodi a fine giugno sono 389.651 le imprese attive in crescita dell'1,6% rispetto a giugno 2020.

Sono alcuni dei dati emersi in occasione dell'evento “Ripensare Milano oltre il 2020” dedicato alla presentazione del rapporto annuale “Milano Produttiva”, realizzato dal Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Fra le imprese che registrano le migliori performance le start up innovative, che sono cresciute del 10,4% rispetto a luglio 2020, confermando il primato italiano di Milano come terreno fertile per lo sviluppo di questa tipologia di aziende. A Milano, spiegano, sono circa 2.500, e rappresentano il 75% del totale delle imprese innovative in Lombardia, un quinto del numero nazionale.

Nel primo trimestre 2021 si osserva un deciso cambio di passo per l'industria manifatturiera, con la produzione che ha ripreso a crescere in tutti i territori: +6,8% a Milano, +7,4% a Monza Brianza, +7,8% a Lodi. Risultano ancora forti, invece, gli effetti del lockdown sul terziario. Milano registra una pesante flessione del fatturato per il commercio (-6,9%) e un arretramento di quello dei servizi (-1,7%).