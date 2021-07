Prescrizione: Costa, 'altro pasticcio giallorosso, occorre voltare pagina'

06 luglio 2021 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Un altro pasticcio sulla giustizia del Governo M5S-Pd che affiora a distanza di tempo. La Corte Costituzionale fa a pezzi la sospensione della prescrizione in caso di rinvio delle udienze a causa del Covid”. Lo sottolinea Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione. “Eravamo stati facili profeti. Avevamo usato parole severe sul punto, e lo stesso -aggiunge- ha fatto la Suprema corte che parla di 'un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione'. Ciò probabilmente porterà ad una pronuncia di incostituzionalità anche della sospensione della prescrizione contenuta nel decreto ristori, collegata al rinvio dell'udienza per impedimento di una parte per Covid o quarantena".

"I danni ed i pasticci del Governo M5S-Pd vengono fuori a distanza di tempo e, in particolare sulla prescrizione, dimostrano una volta di più che occorre voltare pagina”, conclude Costa.