Vitalizi: Ferrara (M5S), 'agiscono come dl salvaladri di Berlusconi'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Stasera mentre gli Italiani saranno tutti concentrati per la partita Italia-Spagna, il Senato dovrà decidere se tagliare i vitalizi a 700 ex senatori. È la storia che si ripete, nel 1994 il Governo Berlusconi provò a far passare, proprio durante la semifinale dei Mondiali Italia-Bulgaria, il cosiddetto 'Decreto-Salvaladri', che aboliva il carcere per molti reati, agevolando di fatto buona parte dei politici arrestati per corruzione nell'inchiesta ‘Mani Pulite'. Stasera invece in Senato si cercherà di sfruttare ". E' l'accusa mossa da Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"In piena crisi economica e sanitaria - prosegue l'esponente grillina - c'è un modo vergognoso di interpretare la politica che si preoccupa solo di salvare il malloppo. Facciamo sentire la nostra voce affinché non si confermino privilegi non dovuti”.