Imprese: al via bando Regione Lombardia da 140 mln per patrimonializzazione

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Parte giovedì prossimo il banda della Regione Lombardia per la patrimonializzazione delle imprese. Dall'8 luglio sarà possibile presentare domanda al bando che resterà aperto fino all'esaurimento della dotazione finanziaria del contributo a fondo perduto, con una prima finestra di chiusura l'8 novembre. L'assegnazione dell'agevolazione sarà a sportello valutativo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi online. Ciascuna impresa potrà essere beneficiaria di un solo intervento finanziario. Il provvedimento è stato voluto dall'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ed è funzionale a sostenere le imprese che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e rilanciare la propria attività.

"Siamo la prima Regione in Italia - ha spiegato l'assessore Guidesi - ad approvare una misura così importante anche in termini di dotazione finanziaria a favore delle micro, piccole, medie imprese. Questo strumento ci consentirà di sostenere le imprese lombarde che vogliono rafforzarsi e stabilizzarsi e che intendono investire sul proprio sviluppo e rilancio. Mi aspetto altresì che, grazie a questa misura di rafforzamento, la filiera del credito si attivi per sostenere ulteriormente gli investimenti delle nostre aziende".