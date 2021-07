Covid oggi Sicilia, 144 contagi: bollettino e news 6 luglio

06 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 144 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 luglio. Si registrano altri 4 morti, che portano a 5.985 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 14.127 tamponi. Gli attuali positivi nella regione sono 3.478 (100 in meno rispetto a ieri). La Sicilia è al primo posto tra le regioni per numero di contagi giornalieri. I guariti sono 240. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 137, mentre si trovano in terapia intensiva 18 pazienti.