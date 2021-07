06 luglio 2021 a

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati nelle ultime 24 ore 129 nuovi casi di Covid19 rilevati dai tamponi. Sono state cinque, invece, le vittime del virus da ieri. I guariti e i dimessi sono 65, gli attualmente positivi aumentano di 59 unità a 8.468 infetti. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, uno in più da ieri, a fronte di tre nuovi ingressi. I pazienti Covid ricoverati negli altri reparti sono 158 (-6).