“2020. La rilettura dei fatti storici ed economici più rilevanti dell'anno”. 220 pagine per raccontare i principali eventi dell'anno passato

06 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Milano, xx giugno 2021 – Historia magistra vitae: rileggere a posteriori fatti ed eventi che abbiamo vissuto in prima persona e che forse lì per lì non avevamo colto ci aiuta a comprendere, spesso, come e perché siamo arrivati fin qui e quali passi fare per il futuro.

Con queste parole Flavia Provenzani, Direttore Responsabile di Money.it, e Massimo Angelini, Direttore External Affairs, Corporate Communication & Partnership della Luiss, presentano “2020. La rilettura dei fatti storici ed economici più rilevanti dell'anno”, raccolta in formato cartaceo che racconta in 220 pagine i principali eventi dell'anno passato.

Il libro, firmato da

Da sempre la mission della testata è quella di offrire un'informazione corretta e puntuale, raccontando ciò che accade quotidianamente a livello nazionale e internazionale e aiutando la propria audience nel destreggiarsi nel complesso mondo dell'economia e della finanza.

Quegli stessi avvenimenti, giorno dopo giorno, concorrono a formare la storia, che sarà inserita nei manuali e negli annali di cui ciascuno di noi è stato testimone e attore diretto. La freneticità a cui la routine quotidiana ci ha abituato, complice anche un utilizzo a tratti smodato della rete, fa correre il rischio, però, di non prendersi il giusto tempo per fermarsi e per riflettere su quanto si sta vivendo.

Con questo spirito è nato il libro dedicato alla rilettura dei fatti storici ed economici più rilevanti di un anno che è stato definito ‘spartiacque' per restituire una rilettura ragionata e lucida di quello che è stato che ci guidi negli anni a venire.

Non dobbiamo dimenticare una lezione fondamentale - si legge nei saluti di Flavia Provenzani, Direttore Responsabile di Money.it - ossia che la Storia è maestra di vita e “ricostruire e ripensare con il senno del poi è ciò che ci dà (o dovrebbe dare) la misura per non commettere i medesimi errori o, nella migliore delle ipotesi, imparare da questi e tentare di cambiare il corso degli eventi”.

È possibile

Informazioni Editoriali

Titolo: 2020. La rilettura dei fatti storici ed economici più rilevanti dell'anno

Autore: Redazione Money.it

Lingua: Italiano

Genere: Storico-Economico

Formato: Copertina flessibile (220 pagine) / Formato Kindle

Prezzo: 12.99€ (Copertina flessibile) / 6.99€ (Formato Kindle)

Uscita: 17-06-2021

ABOUT MONEY.IT

Nato dalla fusione di diversi progetti editoriali, dal 2016 Money.it con i suoi quasi 20 milioni di utenti unici certificati ComScore è la prima testata online di informazione economica, finanziaria e di business rivolto a manager, investitori, risparmiatori e imprenditori del tessuto industriale italiano. Il team, diretto da Flavia Provenzani, è composto da oltre 25 giornalisti, analisti finanziari, SEO specialist e sviluppatori dislocati su Roma e Milano. Quotidianamente sono pubblicati attraverso articoli e video oltre 80 aggiornamenti costituiti da news, analisi finanziarie, view di esperti, guide e speciali editoriali con l'obiettivo di aiutare la propria utenza destreggiarsi nel complesso mondo dell'economia, della finanza, del fisco e del lavoro.