Eutanasia: Brescia, 'primo passo per nuova legge con ok commissione al testo base'

Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Mentre al Senato qualcuno gioca sui diritti e sulla lotta alle discriminazioni, alla Camera facciamo un primo passo per una nuova legge sull'eutanasia con l'ok al testo base. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale il Parlamento ha il dovere di intervenire con coraggio e il MoVimento 5 Stelle è in prima linea per una legge di civiltà, attesa da troppi anni". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

"Vedremo se chi oggi ha votato a favore manterrà il suo impegno durante il percorso. Non si può giocare su questi temi. Fuori dalle istituzioni ci sono cittadini che stanno promuovendo una giusta richiesta di referendum. La loro energia è il miglior sostegno al lavoro in commissione”, aggiunge Brescia.