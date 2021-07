Covid: P. Chigi lancia spot, 'vacciniamoci e vinciamo insieme'

06 luglio 2021 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Con il vaccino vinciamo insieme". Con una frase pronunciata più volte dallo stesso premier Mario Draghi, Palazzo Chigi lancia sui social lo spot della Presidenza del Consiglio per accelerare la campagna vaccinale. "Questo - scrive palazzo Chigi - è il gesto più importante che tu possa fare. Se non sei ancora vaccinato per favore fallo ora", il messaggio che accompagna il post, in cui viene usato anche l'hashtag #gustodelfuturo, altro must del presidente del Consiglio.