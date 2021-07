Ddl Zan, il dem: "Ostruzionismo Lega per affossare legge"

07 luglio 2021 a

(Adnkronos) - "La proposta di mediazione del leghista Ostellari" sul Ddl Zan "è assolutamente irricevibile perché toglie identità di genere, ovvero toglie la tutela e la protezione alle persone transgender che sono il gruppo sociale più discriminato tra i discriminati". Lo ha affermato Alessandro Zan, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Ricordo che l'Italia è maglia nera in tema di omicidi nei confronti delle persone transessuali -ha aggiunto- siamo il Paese in cui vengono ammazzate più persone transessuali di tutta Europa. Dunque l'Italia se la passa molto male e noi non possiamo accettare che sulla pelle delle persone si facciano delle cosiddette mediazioni togliendo delle tutele e delle protezioni alle persone più fragili. Questa non è una mediazione, è una vera e propria crudeltà".

"Agli amici di Italia Viva dico difendiamo il testo che abbiamo approvato alla Camera, frutto di una lunghissima mediazione che Italia viva ha contribuito a realizzare. Adesso che Italia viva si sfili e ammicchi ad una destra che non vuole sicuramente approvare una legge contro i crimini d'odio, perché ricordo che Salvini, come è anche la Meloni, è volato da Orban a sottoscrivere la cosiddetta Carta dei valori che contiene delle cose assolutamente inaccettabili, molto discriminatorie".

"Qui -ha evidenziato Zan- si sta giocando sulla pelle delle persone, non possiamo accettare e approvare una norma che dovrebbe essere antidiscriminatoria, ma la proposta di Ostellari è una norma discriminatoria. Non si può mediare sulla pelle e sulla vita delle persone, perché non stiamo parlando di prosciutti o di verdura, ma stiamo parlando di vite umane".

E ancora: "Se la Lega la smettesse di fare ostruzionismo e di allungare i tempi la cosiddetta legge Zan sarebbe già stata approvata da tempo e ci staremmo ora occupando di altro. Invece loro continuano a fare ostruzionismo per cercare di affossare la legge, allungano i tempi e questo ovviamente va a discapito di un Paese".