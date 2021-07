Terna: nuova linea collegamento Italia-Svizzera da 1.000 mw, investimento di 1,2 mld**

07 luglio 2021 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Nel Piano di Sviluppo 2021 Terna ha programmato una nuova linea di collegamento tra l'Italia e la Svizzera da 1000 mw di potenza, la cui realizzazione è legata al progetto di razionalizzazione della rete in alta tensione di Valtellina e Valchiavenna (in provincia di Sondrio) che porterà alla demolizione di quasi 500 km di elettrodotti esistenti e all'interramento di linee aeree. Per questo importante intervento Terna ha pianificato un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dal nuovo piano di Sviluppo 2021 di Terna che è stato illustrato oggi dall'ad Stefano Donnarumma.