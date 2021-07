Insulti e minacce social a Alice Campello, moglie di Morata

07 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Minacce, offese e insulti di ogni tipo ad Alice Campello, moglie dell'attaccante spagnolo Alvaro Morata, durante Italia-Spagna. E' stata la stessa modella e influencer italiana a pubblicare alcuni dei messaggi ricevuti su Instagram, con tanto di nomi di chi li ha postati. Parole e messaggi irripetibili che Campello ha commentato così: "Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani' ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile".