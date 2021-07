07 luglio 2021 a

a

a

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Votata finalmente alla Camera la mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Impegnamo il Governo italiano in questa battaglia per la libertà di Patrick, ingiustamente detenuto in Egitto”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.