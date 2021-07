07 luglio 2021 a

a

a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “In queste ore le stiamo vedendo davvero tutte. Qualunquismo che non entra nel merito per cercare solo l'applauso e bandierine ideologiche che non pensano ad estendere i diritti. Se la sinistra italiana ha bisogno di Fedez come ambasciatore… siamo a posto”. lo scrive in un tweet la deputata di Italia viva Raffaella Paita.