Comuni: Gasparri, 'per sindaci pari dignità con altre cariche istituzionali'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Questa mattina ho partecipato, come responsabile del settore Enti locali di Forza Italia alla protesta dei sindaci di tutta Italia scesi in piazza a Roma. I sindaci, infatti, rappresentano la prima linea della politica, l'interfaccia con i con i cittadini ma, a fronte di compiti e responsabilità aumentate negli ultimi anni, hanno subito tagli economici e di personale e sono troppo spesso costretti a rispondere in prima persona, in sede civile, penale ma anche di fronte ai propri concittadini, per situazioni che vanno anche al di là di ogni loro responsabilità. Giusta quindi la loro rivendicazione per l'affermazione concreta di un principio di eguaglianza e di pari dignità con le altre cariche elettive e di Governo". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Sosterremo quindi il loro documento -aggiunge- e siamo pronti ad approvare in tempi brevi tutte quelle norme che possano restituire ai sindaci la dignità che meritano”.