Omofobia: Taricco (Pd), 'trattare giorno e notte, facciamo uno sforzo per testo migliore'**

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo fare uno sforzo per un testo migliore possibile". Mino Taricco, senatore del Pd, non nasconde i suoi dubbi sul Ddl Zan e auspica si trovi il modo di modificarlo al Senato: "Non faccio previsioni, ma ci sono le condizioni e le possibilità di trovare un testo capace di unire e risolvere i problemi. Poi, quello che accadrà lo vedremo nelle prossime ore".

Taricco indica le parti del provvedimento su cui, a suo giudizio, bisognerebbe mettere mano: "Sull'articolo 1, vengono poste questioni antropologiche ma non è questa la sede -spiega- Possiamo fare un Ddl apposito sulla definizione dell'identità di genere, ma in questo provvedimento non c'è la necessità di mettere definizioni. Possiamo fare una legge anche senza questo punto".

Altro aspetto, l'articolo 7: "Andrebbe ridotto l'ambito di applicazione, non alle scuole elementari e per i più piccoli", dice sempre il senatore del Pd. Infine, l'articolo 4: "La seconda parte è molto pericolosa, va tolta o si apre lo scenario per un intervento del giudice". Taricco conclude: "Io, nella mia vita, ho fatto trattative di giorni e notti partendo da un accordo impossibile da trovare. Vedremo cosa accadrà questa volta".