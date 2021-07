07 luglio 2021 a

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Tra tanti problemi, un dato incoraggiante per l'Italia in Europa. Segno che la strada è quella giusta". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, rilanciando il tweet della Commissione europea sui dati di crescita dell'economia europea per il 2021 con l'Italia al 5%.