Francia: Challenges, nonostante Covid patrimonio 500 più ricchi +30%

07 luglio 2021 a

a

a

Parigi, 7 lug. (Adnkronos) - Nonostante la pandemia il patrimonio delle 500 persone più ricche in Francia è cresciuto del 30% attestandosi a 1.000 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla classifica stillata da 'Challenges'. Il patrimonio delle 10 persone più ricche in Francia è superiore quasi di 100 miliardi di euro rispetto alle altre 490 persone più ricche. Bernard Arnault, il patron di Lvmh, è in primo posizione con un patrimonio in crescita di 55 miliardi di euro in un anno attestandosi a 157 miliardi di euro.