Omofobia: Scalfarotto, 'felice che Fedez ora difenda persone Lgbt'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Mi lasci dire che chiunque ha diritto di esprimere la propria opinione, ma quando ci si ingaggia in una discussione politica, lo si fa accettando che ci sia un dibattito. La cosa singolare è che Fedez pensi che sia lecito parlare di Renzi ma non con Renzi. D'altro canto sono felice che ora Fedez difenda le persone Lgbt, che abbia cambiato idea. In passato su di noi ha detto cose terribili”. Così il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, di Italia viva, intervenendo a SkyTg24.

“Il vero punto però è che la politica deve fare attenzione a non dipendere solo dalle pressioni che I social media esercitano. Bisogna tenere la barra dritta lavorando nell'interesse del Paese senza preoccuparci di like e dislike”, conclude Scalfarotto.