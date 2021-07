Covid Fvg oggi, 22 contagi: dati e news 7 luglio

07 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 22 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 7 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati 3.936 tamponi molecolari da cui sono stati rilevati 17 nuovi contagi, con un indice di positività dello 0,43%. Sono inoltre 1.293 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,39%). Il 66% dei nuovi contagi ha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6.

I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.036, i clinicamente guariti 11, mentre quelli in isolamento risultano essere 190.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.033 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.162 a Trieste, 50.356 a Udine, 21.080 a Pordenone, 13.050 a Gorizia e 1.385 da fuori regione.