Sardegna: la rabbia di Giulia, 'stuprata da 4 ragazzi ma pm chiede archiviazione, perché?' (4)

07 luglio 2021

(Adnkronos) - E poi Giulia racconta quella notte in cui fu sentita dalla pm della Procura di Tempio Pausania: "La pm continuava a dirmi: 'Ma sei sicura che sia andata così?". "Guarda che se non sei sicura, devi dirlo'. Io ero allibita". Secondo la presunta vittima, nella richiesta si archiviazione mancherebbe "la deposizione in cui un testimone dice che da lontano si vedeva che io non ero consenziente". "E mancano anche le perizie che dicono che devo prendere dei farmaci in seguito a quella violenza sessuale".

"Cosa hanno in più nell'altra vicenda? Che c'è il figlio di Grillo? - dice - Forse in quel caso c'è una questione anche politica. Ma io non voglio entrare in questi discorsi. So soltanto che sono stata stuprata ma la Procura non mio crede. E sono davvero amareggiata". "Mia figlia è molto arrabbiata - dice la madre - E io voglio andare fino in fondo. Devono pagarla. Con il nostro avvocato, Giovanna Porcu, hanno ristudiato tutto il fascicolo, parola per parola. E a nostro avviso la pm si è dimenticata di mettere tante cose". (di Elvira Terranova)