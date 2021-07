Sardegna: ragazza, 'durante lo stupro di gruppo ridevano, sentivo le loro mani ovunque' (2)

07 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Le violenze di gruppo sarebbero durate circa un'ora. Poi le due giovani, ancora nude, sono scappate e hanno raggiunto la strada dove un gruppo di ragazzi, che erano lì, le hanno aiutate a recuperare i loro oggetti e i vestiti in spiaggia. "Se gli aggressori non fossero stati in gruppo", la ragazza ha raccontato agli inquirenti, sarebbe riuscita "a reagire e a difendersi". "E' stato soprattutto il numero del gruppo" a farle sentire di non avere "vie d'uscita" e farla "prendere dal panico".