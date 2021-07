La ripartenza di Nicola Porro

07 luglio 2021 a

(Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro Petruzzelli

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche istituzionali ed esponenti molto noti del mondo dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini.

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni approfondimenti di letteratura italiana e storia dell'arte.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro.

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale Peugeot Italia.

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Casellati.

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per decreto. E' necessario avere un sogno e un progetto. Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno dei nostri affari e molto di più dei loro compiti naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed individui di sviluppare al meglio la propria creatività e le proprie ambizioni” afferma Nicola Porro. Questi saranno dunque i temi su cui si costruiranno i dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell'Italia.

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato ad un evento due giorni, per mettere attorno ad un tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza, che dovrà essere una Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell'arte, che rappresentano la nostra tradizione. Una Ripartenza dell'ambiente che non sia in contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, ma anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle ad un mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un gran peso.

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico, basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la normativa covid i posti in sala saranno contingentati.

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM, Ilgiornale.it e Timvision.

