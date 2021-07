Omofobia: Renzi, 'chi oggi fa polemiche assurde domani proverà a intestarsi il risultato'

07 luglio 2021 a

a

a

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Polemiche assurde sulla legge contro l'omotransfobia. Sta accadendo la stessa cosa di gennaio 2021: tutti a darci contro, soprattutto chi non sa di che cosa stiamo parlando". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Quelli che non sanno come funziona il Regolamento del Senato, quelli che non conoscono i rapporti di forza, quelli che vivono di slogan senza approfondire: oggi pontificano a reti unificate -prosegue-. Poi, tra qualche settimana, faranno come con il Conte/Draghi: si accorgeranno che le cose non stavano come influencer e media raccontano. E fischietteranno facendo finta di nulla, magari provando a intestarsi il risultato come stanno facendo con Draghi".